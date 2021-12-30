Акинфеев — лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре

Болельщики московского ЦСКА признали вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в ноябре и декабре. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.



Голкипер набрал 42% голосов респондентов. Второе место в голосовании занял казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов (41%). На третьем месте расположился форвард Антон Заболотный (13%).



Стоит отметить, что Акинфеев также признавался лучшим футболистом ЦСКА по итогам октября.

Нынешним тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий. Красно-синие располагаются на 4-м месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков в 18 турах. «Динамо» (36) находится на втором месте в национальном первенстве.