Акинфеев — лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре
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Болельщики московского ЦСКА признали вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в ноябре и декабре. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Голкипер набрал 42% голосов респондентов. Второе место в голосовании занял казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов (41%). На третьем месте расположился форвард Антон Заболотный (13%).
Стоит отметить, что Акинфеев также признавался лучшим футболистом ЦСКА по итогам октября.
Нынешним тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий. Красно-синие располагаются на 4-м месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков в 18 турах. «Динамо» (36) находится на втором месте в национальном первенстве.
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