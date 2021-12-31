Источник: ЦСКА не сдаётся в подписании Кюизанса из «Баварии», оказывая финансовое давление

Журналист французского издания Telefoot Жульен Мейнард рассказал в подробностях о ситуации с возможным уходом из мюнхенской «Баварии» 22-летнего французского хавбека Микаэля Кюизанса.
«Итальянская «Венеция» имеет большое преимущество в вопросе подписания Кюизанса и надеется завершить переход игрока, как можно скорее. Они уже согласовали сделку в размере € 5 млн и аналогичной суммой в виде различных бонусов. Однако ЦСКА не сдаётся и продолжает переговоры, как с мюнхенской «Баварией», так и с представителями самого игрока. Как отмечает источник, россияне оказывают большое финансовое давление», — гласит публикация Мейнарда в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что 22-летний француз уже прибыл в Венецию для прохождения медосмотра. «Венеция» заплатит за хавбека около € 3 млн. ЦСКА предлагал около € 10 млн за игрока.
- 31 декабря 2021
-
02:57
-
02:33
-
02:20
-
02:04
-
01:08
-
00:42
-
00:28
-
00:19
-
00:17
-
00:03
-
00:00
- 30 декабря 2021
-
23:51
-
23:48
-
23:39
-
23:29
-
23:12
-
22:57
-
22:53
-
22:48
-
22:46
-
22:38
-
22:16
-
21:55
-
21:50
-
21:42
-
21:41
-
21:31
-
21:07
-
20:53
-
20:44
-
20:30
-
20:22
-
20:16
-
20:08
-
19:59