Источник: ЦСКА не сдаётся в подписании Кюизанса из «Баварии», оказывая финансовое давление

Журналист французского издания Telefoot Жульен Мейнард рассказал в подробностях о ситуации с возможным уходом из мюнхенской «Баварии» 22-летнего французского хавбека Микаэля Кюизанса.

«Итальянская «Венеция» имеет большое преимущество в вопросе подписания Кюизанса и надеется завершить переход игрока, как можно скорее. Они уже согласовали сделку в размере € 5 млн и аналогичной суммой в виде различных бонусов. Однако ЦСКА не сдаётся и продолжает переговоры, как с мюнхенской «Баварией», так и с представителями самого игрока. Как отмечает источник, россияне оказывают большое финансовое давление», — гласит публикация Мейнарда в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что 22-летний француз уже прибыл в Венецию для прохождения медосмотра. «Венеция» заплатит за хавбека около € 3 млн. ЦСКА предлагал около € 10 млн за игрока.