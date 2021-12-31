«Интер» планирует подписать Маттиаса Гинтера летом в качестве свободного агента, сообщил инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, немец отклонил предложение «Боруссии Мёхенгладбах» продлить контракт. Итальянский клуб воспользовался моментом и решил подписать игрока в качестве свободного агента. «Интер» предложил Гинтеру контракт на 4 года с зарплатой в € 3 млн в год плюс бонусы.
Напомним, Гинтер стал игроком мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2017 году. Ранее немецкий защитник выступал за «Фрайбург» и дортмундскую «Боруссию». В нынешнем сезоне Гинтер принял участие в 15 матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями. В составе сборной Германии Гинтер — чемпион мира (2014) и обладатель Кубка конфедераций (2017).
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