«Венеция» объявит о трансфере Кюизанса в ближайшие дни. ЦСКА проиграл гонку за футболиста
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«Венеция» объявит о подписании французского полузащитника «Баварии» Микаэля Кюизанса в ближайшие дни, сообщил в своём «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб сделал всё возможное для подписания контракта с игроком. Трансфер обойдётся в € 4 млн. Осталось лишь подписать документы и объявить о сделке в ближайшие дни. «Венеция» уверена, что выиграла гонку за футболистом у ЦСКА.
В нынешнем сезоне Кюизанс принял участие в 2 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Ранее сообщалось, что 22-летний француз уже прибыл в Венецию для прохождения медосмотра.
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