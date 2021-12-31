Криштиану Роналду обратился к Алексу Фергюсону

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду в своём «инстаграме» обратился к легендарному главному тренеру «красных дьяволов» Алексу Фергюсону, которому сегодня, 31 декабря, исполняется 80 лет.

«С днём рождения, сэр», — написал форвард.

Фото: «Инстаграм» Криштиану Роналду

Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» на протяжении 26 лет. Под его руководством команда 13 раз выиграла чемпионат Англии, дважды побеждала в Лиге чемпионов, пять раз становилась обладателем Кубка Англии и четыре раза — Кубка английской лиги.

Роналду в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 15 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Видео гола Роналду в матче с «Бёрнли»:

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