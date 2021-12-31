Салах — лучший бомбардир АПЛ в 2021 году
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги в 2021 году. Египетский форвард забил в матчах лиги в текущем году 24 гола. Ближайшим преследователем Салаха является нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн (18). Об этом сообщает Opta в «Твиттере».
29-летний Салах в нынешнем сезоне принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал девять голевых передач. Контракт египетского форварда истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 100 млн.
15 голов в матчах АПЛ в 2021 году забил полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.
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