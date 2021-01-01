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«Уотфорд» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 21-го тура АПЛ

«Уотфорд» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 21-го тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы «Уотфорд» — «Тоттенхэм Хотспур» на матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Тоттенхэм».

«Уотфорд»: Бахман, Масина, Кэткарт, Сьерральта, Трост-Эконг, Сиссоко, Луза, Куцка, Сема, Кинг, Деннис.

Запасные: Анджелини, Моррис, Клеверли, Гослинг, Туфан, Флетчер, Эрнандес, Педро, Нгакия.

«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Санчес, Регилон, Эмерсон, Дайер, Хёйбьерг, Скипп, Хын Мин, Моура, Кейн.

Запасные: Голлини, Доэрти, Родон, Танганга, Алли, Ло Чельсо, Н’Домбеле, Уинкс, Хиль.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Роберт Джонс. Ему будут помогать ассистенты Ричард Уэст и Николас Холтон. Резервный рефери – Крейг Поусон.

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