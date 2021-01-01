«Спартак» стал самым популярным клубом мира в TikTok за декабрь 2021 года

Московский «Спартак» занял первое место среди всех футбольных клубов в социальной сети TikTok в рейтинге популярности. Всего за 2021 год российский клуб стал 4-м клубом в мире в соцсети по данному показателю, уступив лишь английскому «Манчестер Юнайтед», французскому «ПСЖ» и испанской «Барселоне». Об этом сообщает пресс-служба «Спартака» в «Твиттере».



Видеоролики клуба за декабрь просмотрели около 200 миллионов раз и собрали более 25 миллионов взаимодействий (лайки, комментарии, репосты). Всего за 2021 год ролики «Спартака» набрали свыше 500 миллионов просмотров и 70 миллионов взаимодействий.



После первой части сезона в Российской Премьер-Лиге «Спартак» набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место.

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