«Реал» рассматривает защитника «Ювентуса» в качестве замены Марсело

Защитник туринского «Ювентуса» Алекс Сандро входит в сферу интересов мадридского «Реала», который покупкой бразильского защитника планирует заменить другого бразильца — Марсело. Об этом сообщает Fichajes.



30-летний Сандро выступает в составе итальянского клуба с лета 2015 года, перейдя из «Порту». В нынешнем сезоне защитник в 23 матчах во всех турнирах стал автором гола и голевой передачи. Контракт Сандро с «Ювентусом» истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн.



33-летний Марсело, чей контракт с «Реалом» заканчивается в конце нынешнего сезона, стал игроком команды в 2007 году. В текущем сезоне бразильский футболист в пяти матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов провёл на поле 140 минут. Рыночная стоимость Марсело оценивается в € 3 млн.

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