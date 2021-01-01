Хави — о матче с «Мальоркой»: нет смысла играть, «Барселона» в экстремальной ситуации

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем матче 19-го тура испанской Примеры с «Мальоркой».



«Команда находится в экстремальной ситуации – у нас не могут играть 17-18 футболистов. У Юмтити отрицательный тест на коронавирус. Также у нас двое дисквалифицированы, у шестерых травмы.



В подобном случае турнир можно считать нечестным, ранее такое происходило в матче с «Севильей», когда четыре южноамериканских игрока не смогли вовремя приехать. Суровые правила. Но у нас нет другого выбора, придётся играть теми, кто есть.



У «Мальорки» схожая ситуация, лишь немного проще. Баскетбольный матч между «Барсой» и «Реалом» был отменён. Нет смысла завтра играть. Ситуация похожа на хаос, но мы постараемся взять три очка», — цитирует Хави Sport.es.



Завтра, 2 января, «Барселона» в гостях встретится с «Мальоркой». Начало игры — в 23:00 мск. После 18 матчей подопечные Хави с 28 очками занимают в турнирной таблице испанского чемпионата седьмое место. «Мальорка» (20) – 15-я.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

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