«Спартак» — самый популярный российский клуб в соцсетях в 2021-м. «Зенит» отстаёт в 2 раза

Московский «Спартак» стал самым популярным российским клубом в социальных сетях в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте со ссылкой на Blinkfire Analytics.



«За прошедший год публикации красно-белых собрали 108 миллионов взаимодействий: это в два раза больше, чем у ближайшего преследователя «Зенита» (52,6 млн). Третье место — у ЦСКА (19,1 млн), четвёртое – у «Локомотива» (16,1 млн), пятое — у «Рубина» (5,7 млн).



«Спартак» также занимает первое место в РПЛ по приросту аудитории (2,4 миллиона новых подписчиков в 2021-м), по просмотрам видео во всех соцсетях (680 миллионов) и по средней вовлечённости подписчиков», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».



Ранее «Спартак» сообщил, что стал самым популярным футбольным клубом в TikTok в декабре 2021 года.

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