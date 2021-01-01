Эрлинг Холанд рассказал болельщикам, где продолжит карьеру

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд хочет продолжить карьеру в испанской Примере, сообщает AS.



По информации источника, в данный момент футболист отдыхает в Марбелье. Болельщики узнали форварда и спросили его, где он будет играть в будущем. Холанд ответил: «Я буду играть здесь, в Испании».



Ранее сообщалось, что интерес к норвежскому нападающему проявляют два гранда Примеры – «Реал» и «Барселона».



В 11 матчах нынешнего сезона немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 мячей и отдал пять голевых передач. На счету норвежского форварда также три гола в трёх матчах Лиги чемпионов. Контракт Холанда истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает футболиста в € 150 млн.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

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