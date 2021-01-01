Анчелотти рассказал, почему Лунин не получает игрового времени

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об украинском вратаре команды Андрее Лунине.



«У него не было ни минуты просто потому, что первым номером является лучший вратарь в мире. Я это понимаю, он это понимает, и все это понимают. У него много качеств, это вратарь, который добьётся успеха в своей карьере», — цитирует Анчелотти AS.



Ранее сообщалось, что интерес к украинскому вратарю проявляют «Ньюкасл Юнайтед», «Лилль», «Эспаньол», «Гранада» и дортмундская «Боруссия».



Напомним, Лунин перешёл в «Реал» из луганской «Зари» в 2018 году. За это время Лунин провёл только один официальный матч за мадридский клуб. Единственной игрой за «сливочных» для украинца стала кубковая встреча сезона-2020/2021 с «Алькояно». Матч «Реал» проиграл со счётом 1:2, пропустив в дополнительное время.

Видеообзор матча 21-го тура Примеры «Атлетик» — «Реал»:

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