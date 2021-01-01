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Анчелотти рассказал, почему Лунин не получает игрового времени

Анчелотти рассказал, почему Лунин не получает игрового времени
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об украинском вратаре команды Андрее Лунине.

«У него не было ни минуты просто потому, что первым номером является лучший вратарь в мире. Я это понимаю, он это понимает, и все это понимают. У него много качеств, это вратарь, который добьётся успеха в своей карьере», — цитирует Анчелотти AS.

Ранее сообщалось, что интерес к украинскому вратарю проявляют «Ньюкасл Юнайтед», «Лилль», «Эспаньол», «Гранада» и дортмундская «Боруссия».

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» из луганской «Зари» в 2018 году. За это время Лунин провёл только один официальный матч за мадридский клуб. Единственной игрой за «сливочных» для украинца стала кубковая встреча сезона-2020/2021 с «Алькояно». Матч «Реал» проиграл со счётом 1:2, пропустив в дополнительное время.

Видеообзор матча 21-го тура Примеры «Атлетик» — «Реал»:

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