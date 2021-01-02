ЦСКА интересовался хавбеком «Славен Белупо»

Полузащитник «Славен Белупо» Неманья Главчич рассказал об интересе со стороны ПАОК и ЦСКА.



«Действительно, многие клубы следили за моей игрой в прошлом сезоне, который был успешен. Я стараюсь абстрагироваться от этого, потому что хочу максимально выкладываться на поле, а всё остальное откладывать в сторону», — приводит слова Главчича Alo.



В нынешнем сезоне Главчич принял участие в 17 матчах чемпионата Хорватии и отдал 3 результативные передачи.

Московский ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА сыграет со «Спартаком». Встреча состоится 26 февраля.