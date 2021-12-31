Акинфеев поздравил болельщиков ЦСКА с Новым годом

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

«С Новым годом, армейцы! Пусть 2022 год для всех нас будет лучше и успешнее прошедшего. Ну и самое главное — здоровья вам и вашим близким», — написал Акинфеев в своём аккаунте в «Инстаграме».

Болельщики московского ЦСКА признали Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в ноябре и декабре. Голкипер набрал 42% голосов респондентов. Второе место в голосовании занял казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов.



Красно-синие располагаются на 4-м месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков в 18 турах. «Динамо» (36) находится на втором месте в национальном первенстве.