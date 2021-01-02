Лионель Месси заразился коронавирусом

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил имена футболистов, заразившихся коронавирусной инфекцией.



Ранее стало известно, что четыре игрока парижского клуба сдали положительные тесты на COVID-19. Эти футболисты — Лионель Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазала. Заразившиеся игроки были отправлены на самоизоляцию. Форвард «ПСЖ» Неймар продолжает восстановление в Бразилии. Возвращение футболиста к тренировкам ожидается через три недели.

«Пари Сен-Жермен» в 19 матчах набрал 46 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Действующий чемпион Франции — «Лилль». В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с «Лионом». Встреча пройдёт 9 января.