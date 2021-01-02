Алексей Миранчук хочет остаться в Италии и откажет «Зениту». Главный претендент — «Дженоа»

Будущее полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука остаётся неопределённым.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, российский футболист хочет остаться в Италии, поэтому откажется от потенциального предложения перейти в «Зенит», который интересуется хавбеком.
Главным претендентом на Миранчука остаётся «Дженоа». «Аталанта» ведёт переговоры с генуэзским клубом, но существенных подвижек пока нет. Это может быть аренда с обязательством выкупа в случае, если «Дженоа» не вылетит из Серии А.
26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, отметившись одним голом. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.
Ранее сообщалось, что «Интер» рассматривает возможность аренды Миранчука.
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