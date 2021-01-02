Тухель объяснил, почему Лукаку не попал в заявку на матч с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, почему нападающий Ромелу Лукаку не попал в заявку на матч 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:2).
«История получилась слишком большой и шумной, она произошла близко по времени к матчу, поэтому я решил обезопасить подготовку к игре, вот почему он не в заявке.
Говорили ли мы? Конечно, мы говорили дважды. Он разговаривал с ключевыми игроками. Мы решили, что матч слишком близко, а история очень большая. Нужно было сфокусироваться на подготовке к игре.
На мой взгляд, проще, если его не будет в составе. Это трудное решение, но его нужно было принять», — цитирует Тухеля Sky Sports.
Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси».
Гол Пулишича, который принёс «Челси» ничью в матче с «Ливерпулем»:
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