Тухель объяснил, почему Лукаку не попал в заявку на матч с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, почему нападающий Ромелу Лукаку не попал в заявку на матч 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:2).



«История получилась слишком большой и шумной, она произошла близко по времени к матчу, поэтому я решил обезопасить подготовку к игре, вот почему он не в заявке.



Говорили ли мы? Конечно, мы говорили дважды. Он разговаривал с ключевыми игроками. Мы решили, что матч слишком близко, а история очень большая. Нужно было сфокусироваться на подготовке к игре.



На мой взгляд, проще, если его не будет в составе. Это трудное решение, но его нужно было принять», — цитирует Тухеля Sky Sports.



Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси».

Гол Пулишича, который принёс «Челси» ничью в матче с «Ливерпулем»:

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