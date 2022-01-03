Хави высказался о победе «Барселоны» в матче с «Мальоркой»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой (1:0).

«Эта победа очень много значит. Это означает, что мы сплоченная команда, семья. Тер Штеген спас нас, сделав невероятный сейв. У нас было 17 потерь. Вот почему я попросил перенести матч, хотя они меня не слушали. После этого матча нас отделяет одно очко от зоны Лиги чемпионов. Мы взяли три жизненно важных очка. Это золотые три очка. Мы всё ближе к цели, ближе к зоне Лиги чемпионов», — приводит слова Хави Marca.

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«Барселона» набрала 31 очко в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Мальорка» (20) находится на 15-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 46 очков.