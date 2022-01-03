Салах набирает 25+ результативных действий на протяжении пяти сезонов подряд
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2 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Ливерпуль». Команды сыграли вничью – 2:2.
Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в прошедшей встрече отметился забитым голом. 29-летний футболист уже пятый сезон АПЛ подряд набирает 25 и более голевых действий. В текущем розыгрыше чемпионата Англии на его счету 16 голов и 9 голевых передач. Более длинная серия в истории АПЛ была лишь у Тьерри Анри, который набирал больше 25 результативных действий 7 сезонов подряд – с 1999 по 2006 годы. Об этом в «Твиттере» сообщает OptaJoe.
Мохамед Салах присоединился к «Ливерпулю» летом 2017 года, перейдя из «Ромы». Сумма компенсации составила € 42 млн.
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