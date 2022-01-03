«Фиорентина» объявила о переходе Иконе из «Лилля»
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Правый вингер французского «Лилля» Жонатан Иконе стал футболистом итальянской «Фиорентины». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок» в «Твиттере».
По данным портала Transfermarkt, «Фиорентина» заплатила за 23-летнего игрока € 14 млн. Иконе завтра, 4 января, будет официально презентован в качестве нового футболиста итальянского клуба и подпишет с «фиалками» контракт до лета 2026 года. Французский игрок будет выступать в новой команде под номером «11».
С 2010 по 2018 год Иконе находился в структуре «ПСЖ», проведя за основную команду парижан семь матчей (без результативных действий). «Лилль» выкупил права на футболиста за € 5 млн.
В нынешнем сезоне Иконе в 25 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две голевые передачи.
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