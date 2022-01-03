Моуринью хочет видеть в «Роме» полузащитника «Тоттенхэма»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью заинтересован в приглашении в клуб французского полузащитника «Тоттенхэма» Тангая Н'Домбеле. Специалист работал вместе с футболистом в английском клубе. Об этом сообщает Corriere Dello Sport.
58-летний Моуринью тренировал «Тоттенхэм» с ноября 2019 по апрель 2021 года. Тем же летом он был назначен главным тренером «Ромы», подписав контракт с командой до 2024 года.
25-летний Н'Домбеле перешёл в английский клуб из «Лиона» за € 60 млн в 2019 году. Под руководством Моуринью французский футболист принял участие в 57 матчах во всех турнирах, забив пять голов и отдав шесть результативных передач. В текущем сезоне Н'Домбеле в 14 матчах забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Рыночная стоимость игрока оценивается в € 38 млн.
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