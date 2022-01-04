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Видео: Роналду машет судье после неудачного финта в штрафной

Видео: Роналду машет судье после неудачного финта в штрафной
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Вчера, 3 января, «Манчестер Юнайтед» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 уступил «Вулверхэмптону» (0:1).

В добавленное к первому тайму время произошёл курьёзный эпизод. Нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду ворвался в штрафную площадь соперника и начал делать финт, но поскользнулся и упал. Португалец обратился к арбитру встречи Майку Дину, чтобы заработать для своей команды пенальти или угловой, но судья не откликнулся на просьбу Роналду.

Видео эпизода:

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«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (28) находится на 8-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.

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