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Рангник объяснил, почему выбрал Роналду капитаном «Манчестер Юнайтед»

Рангник объяснил, почему выбрал Роналду капитаном «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил решение отдать капитанскую повязку «красных дьяволов» португальскому нападающему Криштиану Роналду. Ранее статус капитана принадлежал Гарри Магуайру, который сейчас травмирован.

«Роналду — самый опытный игрок в целом. Если сложить периоды, которые он провёл в «Манчестер Юнайтед», то, можно сказать, что он дольше всех выступает за клуб.

Честно говоря, я выбирал капитана между Роналду и де Хеа. Но я хотел назначить капитаном полевого футболиста, поэтому и остановился на Криштиану», — приводит слова Рангника Metro со ссылкой на Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. В последнем матче «красные дьяволы» уступили с минимальным счётом «Вулверхэмптону» (0:1).

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

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