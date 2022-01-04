Рангник объяснил, почему выбрал Роналду капитаном «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил решение отдать капитанскую повязку «красных дьяволов» португальскому нападающему Криштиану Роналду. Ранее статус капитана принадлежал Гарри Магуайру, который сейчас травмирован.

«Роналду — самый опытный игрок в целом. Если сложить периоды, которые он провёл в «Манчестер Юнайтед», то, можно сказать, что он дольше всех выступает за клуб.

Честно говоря, я выбирал капитана между Роналду и де Хеа. Но я хотел назначить капитаном полевого футболиста, поэтому и остановился на Криштиану», — приводит слова Рангника Metro со ссылкой на Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. В последнем матче «красные дьяволы» уступили с минимальным счётом «Вулверхэмптону» (0:1).

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

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