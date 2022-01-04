Кагава покинул ПАОК и извинился, что не оправдал ожиданий
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава покинул греческий ПАОК. Клуб расторг контракт с японцем, а сам игрок принёс извинения за «неоправданные ожидания».
«Уважаемые болельщики, игроки и представители ПАОКа. Прошу прощения, что не оправдал ваших ожиданий. Я очень признателен за вашу поддержку.С наилучшими пожеланиями и спасибо», — написал Кагава в своём «твиттере».
Синдзи Кагава — воспитанник «Сересо Осака», откуда в 2010 году перешёл в дортмундскую «Боруссию». В 2012 году хавбека приобрёл «Манчестер Юнайтед», где он провёл два сезона, после чего вернулся в дортмундский клуб. Предпоследним клубом японца была «Сарагоса», которую он покинул в октябре 2020 года.
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