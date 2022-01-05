Эриксен: странно и неожиданно, что мне присылали цветы из-за того, что я умер на 5 минут

29-летний датский полузащитник Кристиан Эриксен, являющийся свободным агентом после прекращения контракта с миланским «Интером», высказался о необычных последствиях ситуации с остановкой сердца на чемпионате Европы – 2020.



«Это было странно, потому что я не ожидал, что люди пришлют цветы, потому что я умер на пять минут. Это было необычно, но очень мило со стороны всех.

Люди до сих пор мне пишут. Я поблагодарил всех, с которыми познакомился лично, я поблагодарил врачей, моих товарищей по команде и их семьи лично.

Но все фанаты, которые отправили тысячи писем, писем и цветов, или которые приходили ко мне на улице в Италии и Дании, я благодарю их всех за поддержку, которую я получил со всего мира, которая помогла мне пройти всё это», — приводит слова Эриксена Football Italia.

Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор.