Шевченко может возглавить сборную Польши

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко претендует на пост наставника сборной Польши.

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша рассматривает кандидатуру украинского специалиста, информирует Przeglad Sportowy. Шансов переманить Шевченко мало, так как он только два месяца работает с «Дженоа» и вряд ли решит так быстро бросить проект в Италии, но польская федерация рассматривает вариант предложить генуэзцам выкуп контракта тренера. Также Шевченко могут пригласить уже по окончании сезона.

Напомним, 24 марта сборная Польши сыграет со сборной России в полуфинале стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.

Ранее польскую национальную команду покинул португальский тренер Паулу Соуза. Он решил возглавить бразильский «Фламенго».