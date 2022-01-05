Месси сдал отрицательный тест на коронавирус и вылетел во Францию

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сдал отрицательный тест на коронавирус и вылетел из Аргентины во Францию, сообщает RMC Sport.
Месси вернётся к тренировкам в среду или четверг. Скорее всего, он сможет принять участие в матче чемпионата Франции с «Лионом», который пройдёт в воскресенье, 9 января.
Напомним, «ПСЖ» сообщил о заражении Месси коронавирусом 2 января.
Аргентинец перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года. Это произошло после того, как «Барселона» не смогла продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги. В составе французского клуба Месси провёл 11 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Также на его счету 5 голов в 5 играх в Лиге чемпионов.
«Пари Сен-Жермен» в 19 матчах набрал 46 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Лиги 1.
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