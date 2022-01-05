Сердар Азмун опроверг свой скорый переход в «Лион»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун опроверг слухи о своём переходе в зимнее трансферное окно в «Лион».
«Я читал в газетах, что уже договорился с определённым клубом о переходе, но хочу сказать, что это фейковые новости. Также появлялась недостоверная информация, что моя мама подыскивала для меня дом во Франции, хотя она в то время находилась в Иране. Я хотел бы рассказать о клубах, которые сделали мне предложения, но боюсь, что мои слова будут неверно поняты», — цитирует Азмуна Mehr News.
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
- 5 января 2022
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