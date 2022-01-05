Луис Адриано может покинуть «Палмейрас»

Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано может скоро покинуть бразильский «Палмейрас», за который выступает в настоящее время. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своём «твиттере».



По информации источника, клуб ищет возможность расторгнуть контракт с игроком. Срок действующего соглашения истекает 30 июня 2023 года.

С января 2017 по июль 2019 года Луис выступал за «Спартак», после чего перешёл в «Палмейрас». В текущем сезоне его команда выиграла Кубок Либертадорес. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 37 матчах и выходил в старте в 22 встречах. Он забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. В 2020 году он принял участие в 52 матчах и забил 20 мячей.