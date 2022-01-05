Клеман: хочу сделать из «Монако» семью

Новый главный тренер «Монако» Филипп Клеман рассказал о планах работы с командой.
«Никогда не думаю о давлении. Мои мысли лишь о победе в следующем матче, о создании благоприятной атмосферы в команде с амбициозными футболистами. Я всегда хочу выиграть всё, даже если это, к сожалению, невозможно. Мне нравится позитивное давление, которое подталкивает игроков к победе. Это интересная среда, которая мне нравится.
Тренер всегда должен приспосабливаться к качествам своих игроков. У меня есть идеи, но я хочу, чтобы моя команда доминировала, играла с большой отдачей и желанием. Хочу сделать из этой команды семью, чтобы каждый стремился к одной цели, несмотря на то что мышление игроков сейчас стало более индивидуальным. Это всегда было сильной стороной моих команд», — приводит слова Клемана L'Equipe.
Напомним, в составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
- 5 января 2022
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