Клеман: хочу сделать из «Монако» семью

Новый главный тренер «Монако» Филипп Клеман рассказал о планах работы с командой.



«Никогда не думаю о давлении. Мои мысли лишь о победе в следующем матче, о создании благоприятной атмосферы в команде с амбициозными футболистами. Я всегда хочу выиграть всё, даже если это, к сожалению, невозможно. Мне нравится позитивное давление, которое подталкивает игроков к победе. Это интересная среда, которая мне нравится.



Тренер всегда должен приспосабливаться к качествам своих игроков. У меня есть идеи, но я хочу, чтобы моя команда доминировала, играла с большой отдачей и желанием. Хочу сделать из этой команды семью, чтобы каждый стремился к одной цели, несмотря на то что мышление игроков сейчас стало более индивидуальным. Это всегда было сильной стороной моих команд», — приводит слова Клемана L'Equipe.



Напомним, в составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Новость по теме «Монако» объявил о назначении бельгийца Клемана на пост главного тренера