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Черышев: нет ничего лучше, чем отпраздновать гол в добавленное время

Черышев: нет ничего лучше, чем отпраздновать гол в добавленное время
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился эмоциями после матча 1/16 финала Кубка Испании с «Картахеной» (2:1).

«Нет ничего лучше, чем отпраздновать гол в добавленное время, тем более если он позволил команде пройти в следующий раунд. Продолжаем», — написал Черышев в своём «инстаграме».

Мяч в ворота «Картахены» стал для россиянина первым почти за два года в составе «Валенсии». Последний раз Денис отличался за «летучих мышей» в феврале 2020 года в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/2020 с итальянской «Аталантой» (1:4). Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Помимо него, в составе «Валенсии» отличился хавбек Карлос Солер. За «Картахену» забил форвард Альфредо Ортуньо.

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