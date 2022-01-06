Игроки «Челси» Тьяго Силва и Н'Голо Канте заразились коронавирусом

Защитник «Челси» Тьяго Силва и полузащитник Н'Голо Канте сдали положительные тесты на коронавирус перед первым полуфинальным матчем Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом». Об этом сообщил главный тренер команды Томас Тухель.

«Это большая потеря для нас, потому что это важные игроки. Мы получили последнюю информацию о их состоянии сегодня утром», — цитирует Тухеля пресс-служба клуба.

Сейчас проходит матч «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Синие ведут со счётом 2:0. Голом отметился Кай Хаверц, Бен Дэвис забил мяч в свои ворота. Второй матч полуфинала Кубка лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом» пройдёт 12 января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».