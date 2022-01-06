Хави — о 2:1 с «Линаресом»: тяжёлый матч, все ждали от нас победы, но сейчас другой футбол
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Линаресом» (2:1).
«Это очень важная победа, потому что мы вышли в следующую стадию. У нас были проблемы в центре поля, а также с последним пасом, где должны проявляться наши таланты. Мы пропустили из-за недостатка концентрации.
Я был напряжён, потому что одна ошибка и мы могли вылететь. Нам нельзя было проиграть. Мы играли хорошо, но не могли расслабиться, поэтому я и был напряжён.
Тяжёлый матч, все ожидали от нас победы, но сейчас уже другой футбол. Трудно атаковать организованную команду. В Кубке тяжело приходится всем командам Примеры, потому что соперники хорошо подкованы и физически, и тактически», — цитирует Хави Sport.es.
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