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У трёх футболистов «Милана» выявили коронавирус

У трёх футболистов «Милана» выявили коронавирус
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Три футболиста итальянского «Милана» сдали положительный тест на коронавирус.

«Клуб может подтвердить, что тесты трех игроков на COVID-19 дали положительный результат. Футболисты чувствуют себя хорошо, и теперь они будут соблюдать период карантина в соответствии с инструкциями, полученными от органов здравоохранения. В четверг вся команда пройдёт тестирование согласно по регламенту», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Пресс-служба клуба не назвала фамилии игроков, сдавших положительные тесты. По данным Sky Sport Italia, коронавирус выявили у Фикайо Томори, Алессио Романьоли и Давиде Калабрии.

В четверг, 6 января, в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии «Милан» примет «Рому».

В турнирной таблице «Милан», у которого 42 очка, идёт вторым, на четыре балла отставая от лидирующего «Интера». «Рома», набравшая 32 очка, занимает шестое место.

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