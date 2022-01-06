Тухель – о Хаверце: с «Тоттенхэмом» он играл через боль, она становилась всё сильнее
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель после первого матча 1/2 финала Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом» (2:0) прокомментировал травмы защитника Сесара Аспиликуэты и полузащитника Кая Хаверца.
«Я крайне обеспокоен этими травмами. Аспиликуэта говорит, что у него возникли лишь судороги и не было повреждения, и это хорошие новости. Мы полностью доверяем ему и будем надеяться, что всё обстоит именно так.
У Кая Хаверца проблема с пальцем. Насколько мне известно, у него перелом. Это ужасно, и он играл через боль, которая с каждым движением, с каждым контактом с соперником, становилась всё сильнее. Он смог дотерпеть до перерыва, но затем нам пришлось провести замену», – цитирует Тухеля пресс-служба «Челси».
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