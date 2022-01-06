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Гвардиола, Манчини, Тухель — претенденты на приз лучшему тренеру 2021 года

Гвардиола, Манчини, Тухель — претенденты на приз лучшему тренеру 2021 года
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Пресс-служба FIFA огласила список трёх футбольных специалистов, претендующих на награду лучшему тренеру 2021 года. Ими стали испанец Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», Англия), итальянец Роберто Манчини (сборная Италии) и немец Томас Тухель («Челси», Англия). Об этом сообщается на странице FIFA в «Твиттере».

Гвардиола вместе с «Манчестер Сити» в прошлом году выиграл чемпионат Англии и Кубок английской футбольной лиги. Манчини привёл сборную Италии к победе на чемпионате Европы — 2020. Томас Тухель выиграл с «Челси» Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Награждение премией The Best состоится 17 января в швейцарском Цюрихе. Последним обладателем награды лучшему тренеру, которая вручалась по итогам 2020 года, стал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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