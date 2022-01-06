Френки де Йонг получил травму в игре с «Линаресом»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг получил травму ноги в матче Кубка Испании с «Линаресом» (2:1). Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.



У голландца диагностировано растяжение камбаловидной мышцы левой ноги. О сроках восстановления футболиста клуб не сообщил.

Накануне «Барселона» обыграла «Линарес» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании. Также «Барселона» впервые после назначения Хави на пост главного тренера команды выиграла два матча подряд. До этого «Барса» 2 января в рамках 19-го тура Примеры победила в гостях «Мальорку» (1:0).

Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона»:

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