Френки де Йонг получил травму в игре с «Линаресом»
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Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг получил травму ноги в матче Кубка Испании с «Линаресом» (2:1). Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.
У голландца диагностировано растяжение камбаловидной мышцы левой ноги. О сроках восстановления футболиста клуб не сообщил.
Накануне «Барселона» обыграла «Линарес» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании. Также «Барселона» впервые после назначения Хави на пост главного тренера команды выиграла два матча подряд. До этого «Барса» 2 января в рамках 19-го тура Примеры победила в гостях «Мальорку» (1:0).
Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона»:
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