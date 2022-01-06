Бывший полузащитник «Тоттенхэма» подписал контракт с французской командой

Алжирский полузащитник французского происхождения Набиль Бенталеб стал игроком «Анже». Французская команда подписала контракт со свободным агентом до лета 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба в «Твиттере».



27-летний Бенталеб находился без клуба с лета 2021 года, когда истёк его контракт с немецким «Шальке». Ранее футболист также выступал за английские «Ньюкасл» и «Тоттенхэм», воспитанником которого является.



Всего за свою карьеру Бенталеб провёл 217 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 19 голевых передач. На его счету также 35 матчей за сборную Алжира и пять голов.



«Анже» после 19 матчей французской Лиги 1 занимает 11-е место в турнирной таблице с 25 очками. В следующем матче лиги команда сыграет с «Лорьяном».

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