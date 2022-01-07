«Барселона» попробует подписать Фернандеша, если не договорится с Холандом
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Испанская «Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша. По сведениям, сине-гранатовые могут прибегнуть к такому варианту летом 2022 года, если не сумеют подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает El Nacional.
27-летний Фернандеш стал игроком «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года, перейдя из «Спортинга». В нынешнем сезоне португальский полузащитник в 18 матчах английской Премьер-лиги забил пять голов и отдал три голевые передачи. В пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов на счету Фернандеша шесть голевых передач.
Контракт португальского футболиста истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает Фернандеша в € 90 млн.
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