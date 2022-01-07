«Манчестер Юнайтед» обозначил главную трансферную цель на следующее лето

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс с большой долей вероятности сменит клубную прописку следующим летом. 22-летний хавбек стал приоритетной трансферной целью «Манчестер Юнайтед», информирует TalkSport.
Летом 2022 года руководство «МЮ» хочет укрепить центральную ось полузащиты, и Деклан, за которым «красные дьяволы» следят несколько лет подряд, является наиболее желанным вариантом в шорт-листе. «Манчестер Юнайтед» сделает официальный запрос по Райсу после назначения нового постоянного тренера вместо временного наставника Ральфа Рангника.
Стоит отметить, что альтернативным вариантом для «Манчестер Юнайтед» является хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш.
В нынешнем сезоне Райс провёл в составе «Вест Хэма» 24 матча по всех турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя голевыми передачами. С 2019 года Деклан вызывается в национальную сборную Англии по футболу. Он сыграл все 7 матчей «трёх львов» на Евро-2020.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
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