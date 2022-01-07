В матче 20-го тура итальянской Серии А «Милан» обыграл «Рому» со счётом 3:1. Один из голов «россонери» был забит с пенальти, а в компенсированное арбитром время ещё один одиннадцатиметровый удар не удалось реализовать. Это был 25-й пенальти в исполнении красно-чёрных с начала прошлого сезона, информирует Squawka.
«Милан» заработал 25 пенальти за полтора сезона Серии А и реализовал 76% из них. Франк Кессье бил с «точки» 16 раз – 13 голов. 6 пенальти на счету Златана Ибрагимовича – 3 реализовано. Два одиннадцатиметровых бил Оливье Жиру – оба увенчались голом. Также один раз пенальти пробил и реализовал Хакан Чалханоглу.
Напомним, после 20 туров нынешнего сезона чемпионата Италии «Милан» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков.
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