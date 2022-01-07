Черчесов: я не планирую учить венгерский

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что не собирается учить венгерский язык.

«Я не планирую учить венгерский, я предпочитаю улучшить свой английский. В последний раз я работал на немецком языке, надеюсь, через месяц или два я снова буду говорить по-английски», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

Напомним, предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».

Ранее «Ференцварош» объявил об уходе наставника команды Петера Штёгера. Исполняющим обязанности главного тренера был Чаба Мате. «Ференцварош» в 16 матчах набрал 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. Действующий чемпион Венгрии — «Ференцварош».