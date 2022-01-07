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Черчесов пообещал фанатам «Ференцвароша», что будет усердно работать

Черчесов пообещал фанатам «Ференцвароша», что будет усердно работать
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов пообещал болельщикам клуба, что будет усердно работать.

«Прежде чем я приехал сюда, я оценил, есть ли у «Ференцвароша» схожие ценности с тем, что я считаю важным. Для меня важно стремление побеждать и уважение к традициям. В «Ференцварше» всё это есть.

Большие команды, такие как «Ференцварош», не существовали бы без болельщиков. Я верю в то, что делаю, поэтому мое главное обещание фанатам: мы будем усердно работать! Я верю действиям, а не словам. Во время матчей Лиги Европы на стадионе был аншлаг, но мы хотим, чтобы так было и во внутреннем чемпионате», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

Напомним, предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».

Ранее «Ференцварош» объявил об уходе наставника команды Петера Штёгера. Исполняющим обязанности главного тренера был Чаба Мате. «Ференцварош» в 16 матчах набрал 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. Действующий чемпион Венгрии — «Ференцварош».

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