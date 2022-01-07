В защитнике «Эвертона» заинтересованы три клуба АПЛ

Французский защитник «Эвертона» Лука Динь в ближайшее время покинет команду. В услугах футболиста заинтересованы три клуба английской Премьер-лиги, включая лондонский «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



По сведениям источника, в число этих клубов не входит «Ньюкасл». 28-летний Динь стал футболистом английского клуба летом 2018 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, не отметившись голевыми действиями. Контракт французского футболиста с «Эвертоном» истекает в конце лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

«Эвертон» — «Брайтон». Обзор матча. АПЛ-2021/2022. 21-й тур:

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