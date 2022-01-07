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«Манчестер Юнайтед» готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

«Манчестер Юнайтед» готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
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«Манчестер Юнайтед» планирует сохранить в своей команде полузащитника Поля Погба. Английский клуб готов сделать французского футболиста самым высокооплачиваемым футболистом английской Премьер-лиги. Об этом сообщает The Sun в «Твиттере».

По сведениям источника, манкунианцы готовы платить 28-летнему Погба около € 600 тыс. в неделю. Это рекордная сумма контракта для игрока в истории чемпионата Англии. Контракт футболиста истекает в конце нынешнего сезона, с 1 декабря хавбек может вести переговоры с другими клубами напрямую.

28-летний Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года, перейдя из «Ювентуса» за € 100 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в девяти матчах английской Премьер-лиги отдал семь голевых передач. С 2012 по 2016 год Погба выступал в составе итальянского «Ювентуса», с которым доходил до финала Лиги чемпионов в 2015 году.

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