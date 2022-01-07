Футболист «Ганновера» Ондуа: буду грызть землю, чтобы попасть в сборную России

Камерунский полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, рассказал о желании играть за сборную России.

«В последнее время со мной активно связывается сборная Камеруна по поводу предстоящего Кубка Африки, но я пока не даю ответа. Буду грызть землю и пахать на поле, чтобы попасть в сборную России. Это моя мечта. Понимаю, что бешеная конкуренция, и большинство ребят играют на виду у главного тренера в РПЛ, за исключением Сани Головина, Алексея Миранчука, Димы Черышева. Дай бог, я заслужу своего шанса проявить себя в футболке национальной сборной. Многое зависит от текущего места и результата «Ганновера». Если будем идти на высоких позициях, может быть, получится обратить на себя внимание», — цитирует футболиста Sports.ru.