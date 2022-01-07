Ондуа: в «Ганновере» все знают русский мат

Камерунский полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, рассказал о немецких игроках, знающих русский язык.

«Майк Франц – вот он постоянно матерится на русском, когда что-то не получается. Всех научил Твумаси после приезда из Казахстана. Я пришёл в команду, а все меня русским матом встречают. Спрашиваю: «Кто вас научил?» «Патрик, Патрик, Патрик!» Ещё многие немецкие ребята учили русский язык в школе, поэтому что-то помнят.

Перед разминкой мы с Сашей Жировым из «Зандхаузена» в коридоре поздоровались, во время матча какие-то моменты обсуждали на русском. По окончании игры меня забрали на допинг-контроль – так получилось, что и его тоже. Мы ещё смеялись: почему только россиян забирают? За это время успели пообщаться: про российский чемпионат, про жизнь здесь. Саша уже четыре года живет в Германии, поделился жизненным опытом», — цитирует игрока Sports.ru.