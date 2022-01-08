Кунде по-прежнему является главной целью «Челси»

Лондонский «Челси» по-прежнему заинтересован в подписании защитника «Севильи» Жюля Кунде, которым интересовался ещё прошлым летом. Об этом сообщает football.london.



Летом английский клуб может остро нуждаться в переходе 23-летнего французского футболиста в связи с предстоящим истечением контракта у защитников Андреаса Кристенсена, Сесара Аспиликуэты и Антонио Рюдигера.



Кунде стал игроком «Севильи» в 2019 году, перейдя из «Бордо» за € 25 млн. В нынешнем сезоне защитник в 23 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу. Контракт французского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн.

«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем», уступая 0:2 по ходу матча:

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