Мауро Икарди и Ванда не рассматривают вариант с арендой футболиста в «Ювентус»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди не хочет переходить в «Ювентус» на правах аренды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, он и его супруга Ванда Нара рассматривают вариант только с полноценным трансфером, предложения об аренде не являются для них актуальными. Футболист уйдёт из «ПСЖ», только если с ним подпишут полноценный контракт. В Париже тоже хотят продать аргентинца.
28-летний Икарди стал игроком «ПСЖ» в 2019 году, перейдя из «Интера». Парижане сначала арендовали футболиста на год, а затем осуществили полноценный трансфер за € 50 млн. В нынешнем сезоне Икарди в 20 матчах во всех турнирах стал автором пяти голов. Контракт нападающего истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Икарди в € 28 млн.
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